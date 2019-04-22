2019-04-22T10:15:21+03:00
Происшествия

Жителя Самары осудили за экстремистские посты в соцсети

Мужчину приговорили к году лишения свободы условно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Мужчину обвиняли по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности»Мужчину обвиняли по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре к условному сроку приговорили 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности». Самарец размещал на своей странице в соцсети материалы, которые были направлены на возбуждение ненависти или вражды по национальному признаку, сообщает Управление ФСБ России по Самарской области.

- Житель Самары Александр Дорофеев на своей персональной странице социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, а также содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, - говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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