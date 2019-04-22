В Самаре мужчина воровал телефоны пациентов больницы, проникая в медучреждение через пожарную лестницу и чердак

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-22T11:27:15+03:00

Уголовное дело Алексей Решеткова насчитывает 11 эпизодов, на днях его отправили в колонию

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На днях в Промышленном районном суде областной столице вынесли приговор 46-летнему Алексею Решеткову. Мужчину обвиняли в 4 кражах и одному покушении на тайное хищение чужого имущества. Жертвами преступника становились пациенты больницы № 2 имени Семашко, расположенной на улице Калинина.

- Решетков вину признал полностью, пояснив, что летом-осенью 2018 года в ночное время через чердак по пожарной лестнице проникал в корпус лечебного учреждения и похищал телефоны пациентов, находящихся в палатах, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, сотрудники которой поддерживали государственное обвинение.

Так, 23 августа 2018 года злоумышленник в период где-то в час ночи подошел к больнице и поднялся по пожарной лестнице на чердак главного корпуса. Он спустился в отделение и проник в палату № 306. Алексей убедился, что пациенты спят и взял с прикроватной тумбочки Хонор 7X, причинив серьезный ущерб 69-летнему пенсионеру.

Аналогичным образом с 23 августа по 18 сентября были похищены телефоны еще 10 пациентов. Осенью все прекратилось после того, как вора заметил один из потерпевших и не дал ему уйти.

Служители Фемиды признали Решеткова виновным и назначили ему два года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU