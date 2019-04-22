2019-04-22T11:27:15+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина воровал телефоны пациентов больницы, проникая в медучреждение через пожарную лестницу и чердак

Уголовное дело Алексей Решеткова насчитывает 11 эпизодов, на днях его отправили в колонию
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Приговор мужчине вынесли в Промышленном районном судеПриговор мужчине вынесли в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
Изменить размер текста:

На днях в Промышленном районном суде областной столице вынесли приговор 46-летнему Алексею Решеткову. Мужчину обвиняли в 4 кражах и одному покушении на тайное хищение чужого имущества. Жертвами преступника становились пациенты больницы № 2 имени Семашко, расположенной на улице Калинина.

- Решетков вину признал полностью, пояснив, что летом-осенью 2018 года в ночное время через чердак по пожарной лестнице проникал в корпус лечебного учреждения и похищал телефоны пациентов, находящихся в палатах, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, сотрудники которой поддерживали государственное обвинение.

Так, 23 августа 2018 года злоумышленник в период где-то в час ночи подошел к больнице и поднялся по пожарной лестнице на чердак главного корпуса. Он спустился в отделение и проник в палату № 306. Алексей убедился, что пациенты спят и взял с прикроватной тумбочки Хонор 7X, причинив серьезный ущерб 69-летнему пенсионеру.

Аналогичным образом с 23 августа по 18 сентября были похищены телефоны еще 10 пациентов. Осенью все прекратилось после того, как вора заметил один из потерпевших и не дал ему уйти.

Служители Фемиды признали Решеткова виновным и назначили ему два года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возле ЗАГСа в Чапаевске на ехавшую по дороге иномарку рухнул столб
В Тольятти водитель на «Киа» сбил 12-летнего мальчика на самокате
Женская сборная Самарской области впервые стала чемпионом России по фехтованию
Массовое ДТП спровоцировала женщина: под Самарой столкнулись четыре машины
Мэр Тольятти в 2018 году заработал больше главы Самары, но меньше градоначальника Сызрани
Рабочие начали укладывать асфальт на подъезде к Фрунзенскому мосту в Самаре
Жителя Самары осудили за экстремистские посты в соцсети
В селе Похвистневского района сгорел магазин
В Октябрьске из-за больной лисы, забежавшей в подъезд дома, установили карантин по бешенству
Гандболистки «Лады» разгромили «Университет» и вышли в полуфинал чемпионата России
В Тольятти суд приговорили местного жителя к 9 годам «строгача» за выращивание конопли
ЦСКА и здесь чемпион: в Тольятти завершился хоккейный турнир «Кубок Владислава Третьяка»
В Тольятти директора фирм отмыли через покупку и продажу машин больше 4 млн рублей
В КХЛ не уехал: лучший бомбардир ВХЛ Александр Тимирев продлил контракт «Ладой»
В министерстве труда Самарской области рассказали, почему на РКЦ «Прогресс» сокращают больше 300 человек
В общегородском субботнике приняли участие 90 тысяч самарцев
В Самарской области 21 апреля был перекрыт абсолютный минимум температуры за 20 лет
В Сызрани молодые люди переоделись в привидение и ночью пугали прохожих
Синоптики и МЧС объявили о штормовом предупреждении в Самарской области из-за потепления
В Тольятти впервые пройдет этап Кубка России по ралли-рейдам
Подчистил двор: 30-летний житель Самарской области украл у соседей газовый баллон и колеса
«Машину стало трясти, и о кузов бились камни»: самарцев напугал торнадо на Ракитовском шоссе
Три жительницы Самарской области заплатят штрафы за торговлю «паленой водкой»
В Самаре поймали группу наркоторговцев, которые совершили 28 тяжких преступлений
В Самарской области пятеро подростков чудом не попали под колеса автомобиля
В Самаре до конца года планируют восстановить 110-летнюю синагогу
В Самаре такси провалилось в открытый колодец, очевидцы сделали фото
В Самарской области водитель "десятки" сильно разогнался и улетел в кювет