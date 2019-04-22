Рабочие начали укладывать асфальт на подъезде к Фрунзенскому мосту в Самаре
В Самаре в воскресенье, 21 апреля, рабочие начали укладывать первый асфальт на основном подъезде к Фрунзенскому мосту – со стороны Волгаря и Южного города. Об этом сообщает компания «СамараТрансСтрой».
- Сегодня был важный день. На основном подъезде к мостовому переходу «Фрунзенский» со стороны Волгаря и Южного города началась укладка первого асфальта в этом году, - говорится в воскресном сообщении компании в Твиттере.
Напомним, ранее сообщалось, что проехать по Фрунзенскому мосту можно будет уже в сентябре 2019 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Фрунзенском мосту забетонировали еще один участок плиты проезжей части
На работы у строителей ушло всего несколько дней (подробности)
Работа кипит: на Фрунзенском мосту начали бетонировать новый участок плиты проезжей части
Работы ведутся при использовании специального технологического укрытия (подробности)
Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре запустят в сентябре 2019 года
Строительство объекта ведется полным ходом (подробности)
Нужно больше денег: на достройку Фрунзенского моста попросят дополнительные федеральные средства
Объект должны достроить до конца 2019 года (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU