2019-04-22T11:43:38+03:00
Общество

Рабочие начали укладывать асфальт на подъезде к Фрунзенскому мосту в Самаре

Покрытие появляется со стороны Волгаря и Южного города
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: twitter.com/STS_CamapaФото: twitter.com/STS_Camapa
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В Самаре в воскресенье, 21 апреля, рабочие начали укладывать первый асфальт на основном подъезде к Фрунзенскому мосту – со стороны Волгаря и Южного города. Об этом сообщает компания «СамараТрансСтрой».

- Сегодня был важный день. На основном подъезде к мостовому переходу «Фрунзенский» со стороны Волгаря и Южного города началась укладка первого асфальта в этом году, - говорится в воскресном сообщении компании в Твиттере.

Напомним, ранее сообщалось, что проехать по Фрунзенскому мосту можно будет уже в сентябре 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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