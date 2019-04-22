Мэр Тольятти в 2018 году заработал больше главы Самары, но меньше градоначальника Сызрани

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-22T11:46:02+03:00

Сергей Анташев в 2017 году заработал больше, чем в 2018

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Стало известно, сколько в прошлом году заработал мэр Тольятти Сергей Анташев. Его задекларированных доход составил 3,2 миллиона рублей. Меньше чем в 2017 году на 3 миллиона.

- В собственности мужчины доля подземной автостоянки. Также у него в наличии две квартиры площадью 93,8 кв.м. и 111,5 кв.м., - следует из опубликованных сведений.

Отметим, что еще несколько земельных участков и квартира площадью 111,5 кв.м. оформлены на жену Анташева.

Глава Тольятти заработал больше мэра Самары Елены Лапушкиной, у которой 2,4 миллиона рублей. В то же время гораздо меньше градоначальника Сызрани Николая Лядина - у того 9,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU