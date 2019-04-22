Массовое ДТП спровоцировала женщина: под Самарой столкнулись четыре машины

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-22T12:20:07+03:00

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В воскресенье, 21 апреля у въезда в Самару произошло массовое ДТП. На дороге «Волжский-Курумоч-Урал» в Красноярском районе в 17:15 столкнулись сразу четыре машины.

- Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 37-летняя женщина на автомобиле «Шкода» ехала со стороны города Тольятти в Самару. Водительский стаж автолюбительницы - 16 лет. По предварительной версии полицейских, женщина не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в «Ситроен», под управлением 63-летнего мужчины. Иномарка ехала впереди в попутном направлении. Затем «Ситроен» столкнулся с «Лада-219060», под управлением 43-летней женщины. Отечественная легковушка от удара продолжила движение и столкнулась с автомобилем «Тойота» под управлением 32-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.

В МВД также рассказали, что в результате аварии травмы получила 12-летняя пассажирка «Ситроен». Девочку направили на амбулаторное лечение.

Сейчас по факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU