Женская сборная Самарской области впервые стала чемпионом России по фехтованию

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-22T12:33:27+03:00

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В Сочи завершился чемпионат России по фехтованию. В соревнованиях по шпаге среди женских команд победителем стала сборная Самарской области, за которую выступили Алёна Комарова, Ирина Охотникова, Екатерина Тарасова, Виолетта Храпина. До золота первенства страны наша команда добралась впервые.

- Впервые первые! На чемпионате России по фехтованию в Сочи состоялись соревнования по шпаге среди женских команд. Золото турнира впервые завоевала сборная Самарской области (Алёна Комарова, Ирина Охотникова, Екатерина Тарасова, Виолетта Храпина). Молодцы, девушки! – говорится в официальном Твиттере министерства спорта Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU