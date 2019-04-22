Женская сборная Самарской области впервые стала чемпионом России по фехтованию
В Сочи завершился чемпионат России по фехтованию. В соревнованиях по шпаге среди женских команд победителем стала сборная Самарской области, за которую выступили Алёна Комарова, Ирина Охотникова, Екатерина Тарасова, Виолетта Храпина. До золота первенства страны наша команда добралась впервые.
- Впервые первые! На чемпионате России по фехтованию в Сочи состоялись соревнования по шпаге среди женских команд. Золото турнира впервые завоевала сборная Самарской области (Алёна Комарова, Ирина Охотникова, Екатерина Тарасова, Виолетта Храпина). Молодцы, девушки! – говорится в официальном Твиттере министерства спорта Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU