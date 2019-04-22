2019-04-22T12:46:27+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель на «Киа» сбил 12-летнего мальчика на самокате

Ребенок получил травмы и сейчас лечится дома
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По данным регионального ГУ МВД, в момент ДТП водитель был трезв.По данным регионального ГУ МВД, в момент ДТП водитель был трезв.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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ДТП произошло в Тольятти в районе 18:20 в воскресенье, 21 апреля. 40-летний мужчина на «Киа» ехал по проезду, который идет параллельно Южному шоссе, со стороны улицы Тополиной к улице Автостроителей. В это время проезжую часть по «зебре» переходил 12-летний мальчик на самокате.

- В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе областного полицейского главка.

По данным регионального ГУ МВД, в момент ДТП водитель был трезв. Сейчас правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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