Возле ЗАГСа в Чапаевске на ехавшую по дороге иномарку рухнул столб

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-22T13:12:12+03:00

Удар по машине получился очень сильным Фото: Из личного архива

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Сегодня утром, в понедельник 22 апреля, в Чапаевске произошло ДТП. Примерно в 10-30 на улице Запорожской возле ЗАГСа на "Шкоду Октавиа" упал столб.

- Погрузчик работал по благоустройству территории, сдавал задом, а там столб. Бабах и на проезжающую мимо машину, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец случившегося Олег Ф.

Удар получился очень сильным. На месте происшествия сразу собралась толпа зевак. Вскоре прибыли и сотрудники полиции. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас по факту аварии проводится проверка. В результате ДТП на участке, где все случилось, образовалась пробка. В настоящее время проблем для автомобилистов там нет.

ИСТОЧНИК KP.RU