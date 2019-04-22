В Самаре неизвестный "заминировал" колледж в Колхозном переулке

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-22T13:38:05+03:00

После сообщения о взрывном устройстве в колледже, силовики перекрыли улицу Галактионовскую Фото: Соцсети

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Сегодня, в понедельник 22 апреля, в центре областной столице произошло ЧП. Как рассказали "КП-Самара" местные жители, в оперативные службы поступила информации о заминировании общежития по адресу Колхозный переулок, 1. В этом же здании находится колледж строительства и предпринимательства.

- Около 11-00 в полицию поступило сообщение о якобы заминировании одного из учебных заведений города. Дежурный, принявший сообщение, отправил по указанному адресу следственно-оперативную группу, -рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие на место полицейские провели проверочные мероприятия, кинолог со служебно-разыскной собакой обследовал здание. Была перекрыта улица Галактионовская. Ничего опасного не обнаружено. Сейчас колледж работает в штатном режиме. Стражи порядка предупреждают, что за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU