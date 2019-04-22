В парке Гагарина в Самаре два дня не будут работать аттракционы
Это связано с ремонтом на трансформаторной подстанции
Фото: администрация Самары
Изменить размер текста:
В парке Гагарина в Самаре не работают аттракционы. Их отключили из-за ремонта на трансформаторной подстанции, сообщает МАУ «Парки Самары». Приостановили работу аттракционов на два дня – в понедельник и вторник, 22 и 23 апреля, с 9:00 до 14:00.
- 22 и 23 апреля с 9:00 до 14:00 работа аттракционов в парке Гагарина, в том числе колеса обозрения, будет приостановлена в связи с проведением ремонтных работ на трансформаторной подстанции, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Твиттере муниципального учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU