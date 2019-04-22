2019-04-22T13:39:41+03:00
Общество

В парке Гагарина в Самаре два дня не будут работать аттракционы

Это связано с ремонтом на трансформаторной подстанции
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В парке Гагарина в Самаре не работают аттракционы. Их отключили из-за ремонта на трансформаторной подстанции, сообщает МАУ «Парки Самары». Приостановили работу аттракционов на два дня – в понедельник и вторник, 22 и 23 апреля, с 9:00 до 14:00.

- 22 и 23 апреля с 9:00 до 14:00 работа аттракционов в парке Гагарина, в том числе колеса обозрения, будет приостановлена в связи с проведением ремонтных работ на трансформаторной подстанции, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Твиттере муниципального учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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