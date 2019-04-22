2019-04-22T14:06:16+03:00
Общество

КНПЗ принял участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая весна»

Коллектив завода провел генеральную уборку в роще на пересечении улиц Фасадная и Грозненская
Анна ФЕДОРОВА
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Коллектив КНПЗ один из субботников провел в роще неподалеку от предприятия.Коллектив КНПЗ один из субботников провел в роще неподалеку от предприятия.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу 19 апреля 60 нефтепереработчиков при поддержке тяжелой техники – камазов и погрузчика – очистили от палой листвы и мусора рощицу неподалеку от предприятия.

- Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод является постоянным участником Всероссийского мероприятия «Зеленая весна», - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Анна Булушева. – Коллеги выходят из кабинетов, берут в руки грабли, щетки, вилы и приводят в порядок территорию, мимо которой большинство заводчан ежедневно ходит на работу.

Экологическая работа в коллективе не ограничивается уборкой: на заводе постоянно проводятся акции по защите окружающей среды, в которых с удовольствием участвуют не только сотрудники, но и их дети. Не так давно завод принял участие во Всероссийской акции «Час земли», на 60 минут отключив электричество в офисных зданиях.

С 15 апреля на Куйбышевском НПЗ стартовал марафон по благоустройству. За месяц территории по периметру предприятия, Новокуйбышевское шоссе, Грозненская и Фасадная улицы силами заводчан станут чище и красивее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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