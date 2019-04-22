Спасти не удалось: в Самаре умер лебедь-шипун, перепачканный нефтепродуктами

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-22T14:45:53+03:00

Сотрудники зоопарка сделали все, чтобы спасти птицу, но чудо не произошло

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Печальные известия пришли из Самарского зоопарка в понедельник, 22 апреля. Там неделю боролись за жизнь лебедя-шептуна, испачканного нефтепродуктами. Птицу 14 апреля нашли у железнодорожных путей на 113 километре жители области, и обратились за помощью в Самарский зоопарк.

- Не смотря на все старания ветеринарных врачей и зоологов, лебедь-шипун погиб. Причина гибели - сильная интоксикация нефтепродуктами. Статистические данные говорят о том, что при 100% покрытии тела нефтепродуктами, выживаемость животного равна 0. Но мы до последнего боролись за его жизнь и надеялись на лучшее...- рассказали в зоопарке.

Главный зоотехник Александр Кузовенко также отметил, что после того, как птица попала в нефтяную ловушку, она некоторое время самостоятельно пыталась очистить свое оперение от «грязи», а лишь потом вышла к людям.

- Быть может, если бы птицу нашли раньше, и он бы не успел наглотаться нефтепродуктов, то шансов на выживание было бы больше, - заявил Александр Кузовенко.

А в это время за жизнь двух «черных лебедей» борются в национальном парке «Самарская Лука».

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ИСТОЧНИК KP.RU