2019-04-22T14:30:38+03:00
Общество

У колеса обозрения в парке Гагарина в Самаре вместо кассы установят терминалы

Сейчас ищут компанию, которая займется установкой оборудования
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Вот такими очередями у колеса люди и недовольны.Вот такими очередями у колеса люди и недовольны.Фото: Айна УТИБАЕВА
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В парке Гагарина в Самаре у колеса обозрения вместо кассы поставят терминалы с турникетами. Сейчас власти ищут подрядчика, который займется установкой оборудования, сообщает в Твиттере МАУ «Парки Самары».

- Работа в этом направлении ведется. Идет выбор подрядчика по установке оборудования, - написали в муниципальном учреждении в ответ на недовольство местного жителя, который пожаловался на очереди около аттракциона.

Напомним, на очереди к колесу обозрения в парке Гагарина самарцы начали жаловаться с самого открытия аттракциона – с зимы 2018/2019. Негодовали местные жители, что им приходится ждать по 20-40 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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