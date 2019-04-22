У колеса обозрения в парке Гагарина в Самаре вместо кассы установят терминалы
В парке Гагарина в Самаре у колеса обозрения вместо кассы поставят терминалы с турникетами. Сейчас власти ищут подрядчика, который займется установкой оборудования, сообщает в Твиттере МАУ «Парки Самары».
- Работа в этом направлении ведется. Идет выбор подрядчика по установке оборудования, - написали в муниципальном учреждении в ответ на недовольство местного жителя, который пожаловался на очереди около аттракциона.
Напомним, на очереди к колесу обозрения в парке Гагарина самарцы начали жаловаться с самого открытия аттракциона – с зимы 2018/2019. Негодовали местные жители, что им приходится ждать по 20-40 минут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В парке Гагарина в Самаре два дня не будут работать аттракционы
Это связано с ремонтом на трансформаторной подстанции (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU