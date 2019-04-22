«Пока они еще живы»: в национальном парке «Самарская Лука» спасают «черных лебедей»

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-22T14:44:54+03:00

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В национальный парк «Самарская Лука» накануне привезли «черных лебедей». Птицы были полностью покрыты нефтепродуктами. Сейчас за их жизнь борются специалисты, но шансов спасти их мало.

- Люди, привезшие лебедей, предварительно пытались отмыть птиц, к сожалению, это дело непростое. Лебедям сразу была оказана помощь — тщательная помывка, выделение вольера в теплом помещении, вызов ветслужбы, - рассказали в национальном парке. - Несмотря на оказанную помощь, они могут погибнуть в любой момент. Сейчас птицы пьют воду и пытаются поесть запаренное зерно и первую зеленую травку — совсем немного.

Специалисты парка отметили, что, судя по виду птиц, можно предположить, что они долгое время провели в нефтяном отстойнике, где их и нашли. Сейчас пернатым дают абсорбирующее вещество внутрь, каждое утро обтирают опилками с мелким песком или глиной для чистки оперения от остатков нефти. За их состоянием ведется постоянное наблюдение.

- Прогноз, конечно, не благоприятный, птицы сильно пострадали. Они были почти полностью покрыты нефтепродуктами. Поскольку испачканные птицы сразу начинают себя чистить, специалисты предполагают, что лебеди проглотили немало нефти. Вывести это невозможно. Конечно, мы даем абсорбирующие вещества, но очень переживаем за их жизнь, - добавили в национальном парке.

Еще одного «черного лебедя» пытались спасти в Самарском зоопарке. Однако, несмотря на все усилия, лебедь умер. Примечательно, что птиц нашли почти одновременно - 13-14 апреля. Вполне возможно, что все три лебедя оказались в одной «нефтяной луже». Где именно так перепачкались пернатые, и есть ли еще пострадавшие, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU