Отключать свет в Сызрани из-за аварий стали реже на 37%

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-22T14:51:01+03:00

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В Сызрани стали гораздо реже отключать электричество из-за аварийных ситуаций. АО «Самарская сетевая компания» делает многое, чтобы повысить надежность энергоснабжения в крупнейшем городе региона.

- Только за последние три года энергетики заменили около 5 км кабельных линий 6 кВ и более 20 км воздушных линий 6/0,4 кВ. При этом устаревший физически и морально «голый» провод, на котором при неблагоприятных погодных условиях случаются перехлесты, провисы, короткие замыкания и, как следствие, аварийные отключения электроэнергии, меняется на современный самонесущий изолированный провод (СИП), - объяснили в компании.

СИП – это надежный материал, безопасный и позволяющий подключать новых потребителей без приостановки подачи электричества. Также благодаря его применению снизилось число незаконных подключений к сетям. Также для пользы городских электросетей энергетики АО «ССК» отремонтировали 11 трансформаторных подстанций с заменой оборудования и обновлением самого здания и и установили 7 новых трансформаторных подстанций. Выросла и оперативность восстановительных работ. В результате в 2018 году по сравнению с 2017-м на 37% сократилось время аварийных отключений электроснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU