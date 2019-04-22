2019-04-22T15:42:54+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» восстановил связь со «скорой помощью» в Чапаевске

Для связи жителей города с экстренной службой сотрудники «Ростелекома» обеспечили подстанцию скорой медицинской помощи резервными видами связи
Кирилл КАРИМОВ
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21 апреля в Чапаевске местный житель при проведении земельных работ повредил кабель Самарского филиала компании «Ростелеком». Авария произошла в границах улиц Фрунзе/Вокзальная из-за несогласованных действий в охранной зоне телеком-оператора. В результате без телефонной связи оказались служба скорой помощи, «Самарская сетевая компания», «Водоканал» и детско-юношеская спортивная школе № 1.

Аварийные работы велись в течение пяти часов. Для связи жителей города с экстренной службой сотрудники «Ростелекома» обеспечили подстанцию скорой медицинской помощи резервными видами связи.

«Ростелеком» обращается к руководителям предприятий и жителям Самарской области с просьбой согласовывать проведение любых видов работ в охранной зоне линейно-кабельных сооружений связи. В результате необдуманных действий абоненты компании могут остаться не только без связи, но и без возможности вызвать экстренные службы.

Номера телефонов оперативно-диспетчерской службы Самарского филиала: (846) 334-25-10, 336-25-10 круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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