2019-04-22T14:57:14+03:00
Общество

Жители района «Кошелев» посадили около своих домов сто деревьев

В общегородском субботнике приняли участие жители района, сотрудники Корпорации «Кошелев», школьники и родители, учителя, участники эко-проектов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Марсель Богуманов считает, что посадить дерево должен каждый в своей жизниМарсель Богуманов считает, что посадить дерево должен каждый в своей жизни
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20 апреля по всей Самаре прошли субботники. Присоединились к уборке и жители в районе «Кошелев»: они помогали убираться во дворах, скверах, школах, детсадах. Инвентарь и мешки дял мусора всем желающим выдавала УК «АвиакорСтандарт». Главной задачей жители посчитали озеленение района. Посадить дерево хотелось каждому

- Когда сажаешь дерево, то ощущение как при рождении ребенка, - поделился впечатлениями сотрудник Корпорации "КОШЕЛЕВ" Марсель Богуманов. – И через много лет, когда оно вырастет, будет, о чем вспомнить. Обязательно нужно каждому посадить в жизни хотя бы одно дерево.

Управляющий ТОС микрорайона «Крутые Ключи» Игорь Сажин пришел на субботник с семьей.

- У нас есть это-проект «Начни с себя», и на последнем субботнике мы заняли 1 место по городу как активные жители. Сейчас продолжаем развивать это направление, и надеемся, что это не последняя акция, связанная с субботниками, - рассказал он.

Поблагодарили жителей и эко-активисты, они отметили, что вклад каждого в озеленение, посадку новых цветов очень важен. А еще люди стали бережнее относиться к окружающему пространству, убирать мусор.

- Очень важно, чем мы дышим, это важнее даже, чем то, что мы едим. Растет осознанность потребления, люди стали обращать больше внимания на сбор мусора. Мы рады, что школы нас поддержали, отзывчивость очень высокая, - подвела итог активистка проекта «Начни с себя» Наталья Ильина и приглашает всех желающих присоединяться к акциям по посадке саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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