Два Владимира: полковник Квачков приехал в Самару и возложил цветы к памятнику Ленину
22 апреля, в день рождение Владимира Ильича, в Самару приехал опальный полковник ГРУ Владимир Квачков. Вместе с местными представителями КПРФ он возложил цветы к памятнику вождю мирового пролетариата на площади Революции.
- Полковник Владимир Квачков в Самаре, - лаконично написал в своем Твиттере депутат губдумы Михаил Матвеев, присутствовавший на мемориальной церемонии.
После возложения цветов, Квачков охотно общался с самарцами, преимущественно пенсионерами, которые собрались возле памятника. Некоторым даже достался автограф опального полковника.
Напомним, что обвиненный в мятеже военный, подозревавшийся покушении на Анатолия Чубайса, вышел на свободу в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU