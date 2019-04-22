Два Владимира: полковник Квачков приехал в Самару и возложил цветы к памятнику Ленину

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-22T15:24:03+03:00

Мятежник общался с горожанами и раздавал автографы

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22 апреля, в день рождение Владимира Ильича, в Самару приехал опальный полковник ГРУ Владимир Квачков. Вместе с местными представителями КПРФ он возложил цветы к памятнику вождю мирового пролетариата на площади Революции.

- Полковник Владимир Квачков в Самаре, - лаконично написал в своем Твиттере депутат губдумы Михаил Матвеев, присутствовавший на мемориальной церемонии.

После возложения цветов, Квачков охотно общался с самарцами, преимущественно пенсионерами, которые собрались возле памятника. Некоторым даже достался автограф опального полковника.

Напомним, что обвиненный в мятеже военный, подозревавшийся покушении на Анатолия Чубайса, вышел на свободу в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU