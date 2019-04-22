Чем дышат самарцы: В пресс-центре "Комсомольской правды" расскажут о загрязнении воздуха

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-22T15:37:29+03:00

"Комсомолка" собирает "круглый стол", на котором специалисты, экологи, представители прокуратуры и Роспотребнадзора расскажут об экологической ситуации в нашем регионе

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23 апреля в 14.00 в пресс-центре "Комсомольской правды" пройдет круглый стол на тему «Чем дышат самарцы? Источники загрязнений воздушного бассейна Самарского региона и меры противодействия».

Гости круглого стола: экологи, специалисты "Приволжского УГМС" и медики расскажут, каковы главные источники загрязнения воздушного бассейна Самары и области; в каких районах областной столицы превышены нормативы вредных веществ в воздухе и с чем это связано; как воздух, которым мы дышим, влияет на наше здоровье.

Будут обсуждаться такие насущные вопросы: что необходимо сделать, чтобы воздух над Самарой стал чище? Какие программы по снижению вредных выбросов должны использоваться на промышленных предприятиях, используются ли они, какой эффект дают? Какова на сегодняшний день ответственность для предприятий-нарушителей?

В круглом столе примут участие: заместитель начальника Центра мониторинга загрязнений окружающей среды ФГБУ «Приволжское УГМС» Наталья Викторовна Евсеева; заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольга Алексеевна Кузнецова; главный консультант Управления государственного экологического надзора Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Денис Юрьевич Шилов; заместитель Самарского межрайонного природоохранного прокурора Танатар Вячеславович Темрешов; представители Управления Росприроднадзора по Самарской области, Департамента городского хозяйства и экологии г.о. Самара, Министерства здравоохранения Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU