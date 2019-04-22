4-ый регион по турпотоку на ЧМ-2018 и 15 миллиардов на нацпроекты: в Москве прошла встреча Дмитрия Азарова и председателя Совфеда Валентины Матвиенко

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-22T15:26:03+03:00

На ней обсудили, как регион реализует проекты, которые инициировал Владимир Путин

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В понедельник, 22 апреля, в Москве в рамках Дней Самарской области прошла встреча председателя Совета федерации РФ Валентины Матвиенко, губернатора региона Дмитрия Азарова и председателя губдумы Геннадия Котельникова. На ней обсудили реализацию на территории Самарской области национальных проектов, которые инициированы президентом.

Дмитрий Азаров рассказал, как в регионе реализуют нацпроекты и отметил, что Самарская область активно участвует во всех 12 проектах. Регион получает достаточную поддержку – из федерального бюджета на реализацию нацпроектов направили больше 15 миллиардов рублей.

- Прошлый год мы концентрировались на важнейших политических вопросах, - отметил на встрече губернатор Самарской области. - Кроме этого, конечно, крайне важной задачей была подготовка и проведение матчей чемпионата мира по футболу. Мы отставали, пришлось все наверстывать и в итоге мы все успели.

Во время ЧМ-2018 63 регион, по словам Дмитрия Азарвоа, стал четвертым в стране по туристическому потоку. Он уступил только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи.

- У нас было полмиллиона туристов из разных стран и континентов и, конечно же, из России. Все прошло достойно и успешно, - резюмировал Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU