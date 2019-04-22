Самарцам расскажут, как защититься от инфекций летом

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-22T15:34:12+03:00

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Всемирная неделя иммунизации отмечается в последнюю семидневку апреля. Лозунг Всемирной недели иммунизации в 2019 году — «Защитимся вместе: вакцины действуют!»

Близится период отпусков и летних каникул, когда самарцы массово выезжают за пределы региона. Как правильно защититься от инфекционных заболеваний? В странах Европы и Северной Америки в настоящее время фиксируются вспышки кори, в бывших советских азиатских республиках совсем недавно отмечались случаи заболеваемости полиомиелитом.

Самарские медики - эпидемиологи и педиатры - ответят на важные вопросы: как на сегодняшний день в Самарской области обстоит ситуация с инфекционными заболеваниями? Какие прививки и в каком возрасте нужно делать самарцам?

Расскажут о том, почему важно не отступать от графика вакцинации и как изменился Национальный прививочный календарь для взрослых и детей.

Специалисты расскажут, стали ли импортные вакцины менее доступны для населения из-за санкций.

Жителей Самарской области проинформируют, какие мероприятия будут проводится в Самаре в рамках Всемирной недели иммунизации.

ИСТОЧНИК KP.RU