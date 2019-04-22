2019-04-22T15:47:44+03:00
Спорт

Дубль Игоря Шевченко принес «Сызрани-2003» победу над «Ладой» в областном дерби

Встреча завершилась со счетом 2:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: «Сызрань-2003»Фото: «Сызрань-2003»
Изменить размер текста:

«Сызрань-2003» обыграла тольяттинскую «Ладу» в матче регионального дерби в рамках 20 тура ПФЛ. Встреча проходила в Сызрани и завершилась со счетом 2:1. Дублем в составе хозяев отметился экс-игрок московского «Торпедо», «Уфы», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов» Игорь Шевченко. У тольяттинцев единственный мяч забил Никита Пономарев.

После этой победы «Сызрань-2003» поднялась на третье место в зоне «Урал-Приволжье» ПФЛ. Следующий матч «быки» сыграют против идущей на 4-ой строчке ульяновской «Волги». Матч пройдет в Ульяновске 5 мая.

«Лада» после 18 сыгранных встреч идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дамы богаче: депутаты городской думы Самары отчитались о доходах за 2018 год
В Совете Федерации рассказали о преимуществах Самарской области
Валентина Матвиенко похвалила Дмитрия Азарова за успешное проведение ЧМ и решение о строительстве нового моста через Волгу
В Самаре в квартире на Мичурина нашли трупы застреленного подростка и его отчима
Супруг Екатерины Пузиковой будет биться за пояс чемпиона на «Битве на Волге»
Самарцам покажут детеныша камерунских коз
«Уточку жалко»: водоемы в парках Самары будут чистить, когда растает лед
Радио «Комсомольская правда» напомнила басни Крылова на «Библионочи-2019» в Самаре
Самарцам расскажут, как защититься от инфекций летом
4-ый регион по турпотоку на ЧМ-2018 и 15 миллиардов на нацпроекты: в Москве прошла встреча Дмитрия Азарова и председателя Совфеда Валентины Матвиенко