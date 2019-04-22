Дубль Игоря Шевченко принес «Сызрани-2003» победу над «Ладой» в областном дерби

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-22T15:47:44+03:00

Изменить размер текста: A A

«Сызрань-2003» обыграла тольяттинскую «Ладу» в матче регионального дерби в рамках 20 тура ПФЛ. Встреча проходила в Сызрани и завершилась со счетом 2:1. Дублем в составе хозяев отметился экс-игрок московского «Торпедо», «Уфы», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов» Игорь Шевченко. У тольяттинцев единственный мяч забил Никита Пономарев.

После этой победы «Сызрань-2003» поднялась на третье место в зоне «Урал-Приволжье» ПФЛ. Следующий матч «быки» сыграют против идущей на 4-ой строчке ульяновской «Волги». Матч пройдет в Ульяновске 5 мая.

«Лада» после 18 сыгранных встреч идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU