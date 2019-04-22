2019-04-22T17:22:15+03:00
Звезды

Радио «Комсомольская правда» напомнила басни Крылова на «Библионочи-2019» в Самаре

В самарской областной библиотеке работал открытый микрофон радио 98,2 fm
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Всероссийская акция "Библионочь 2019" в Самарской областной библиотекеВсероссийская акция "Библионочь 2019" в Самарской областной библиотекеФото: Сергей ОСЬМАЧКИН
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С семи вечера и до ночи в областной научной библиотеке было непривычно шумно. Здесь стартовала ежегодная акция «Библионочь-2019» в Самаре. По самым скромным подсчетам в храм книг и знаний 20 апреля пришли 600 человек.

В фойе всех встречали мимы, работала «поэтическая кофейня». Здесь же каждый мог стать участником радиоспектакля – прочитать любимую басню Крылова в открытый микрофон радио 98, 2 fm. Совместно с порталом «Время звучать» «Комсомолка» организовала запись программы «Культурный диалог» с ведущим-актером и режиссером Алексеем Елхимовым, а также в рамках «Библионочи-2019» в Самаре презентовала новинки книжных коллекций «КП». На втором и третьих этажах библиотеки проходили мероприятия: экскурсия, соревнования по настольным играм, мастер-класс по сценической речи, работал театр теней и настоящий спектакль о работниках библиотеки, подготовленный актерами театра «Город».

На акции "Библионочь" работал театр теней Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

На акции "Библионочь" работал театр тенейФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

- В этом году на большинство мероприятий была предварительная регистрация, - рассказывает руководитель Центра чтения СОУНБ Софья Сыромятникова - Это позволило нам лучше подготовиться к акции «Библионочь-2019» в Самаре, чтобы обеспечить достаточное количество посадочных мест, необходимое оборудование.

В рамках всероссийской акции прошли занятия по сценической речи Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

В рамках всероссийской акции прошли занятия по сценической речиФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Завсегдатаи библиотеки отмечали, что видеть столько неравнодушных к книгам людей, для них – приятный сюрприз:

На "Библионочи 2019" можно было поучаствовать в необычных мастер-классах Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

На "Библионочи 2019" можно было поучаствовать в необычных мастер-классахФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

- Интерес к литературе не падает и даже наоборот, растет. Очень приятно было увидеть семьи с детьми!

Яркий финал "Библионочи" в Самарской областной библиотеке Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Яркий финал "Библионочи" в Самарской областной библиотекеФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

На "Библионочи 2019" в самарской областной библиотеке работала студия Радио "Комсомольская правда"

На "Библионочи 2019" в самарской областной библиотеке работала студия Радио "Комсомольская правда"

Любой желающий мог выйти в радиоэфир с "Комсомольской правдой"

Любой желающий мог выйти в радиоэфир с "Комсомольской правдой"

«Комсомолка» организовала запись программы «Культурный диалог» с ведущим-актером и режиссером Алексеем Елхимовым

«Комсомолка» организовала запись программы «Культурный диалог» с ведущим-актером и режиссером Алексеем Елхимовым

Смотрите больше фото с акции "Библионочь 2019" в Самаре

ИСТОЧНИК KP.RU

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