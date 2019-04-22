«Уточку жалко»: водоемы в парках Самары будут чистить, когда растает лед

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-22T16:10:18+03:00

Скоро на всех озерах в парках растает лед. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местные жители обеспокоены, что утки уже прилетели, а озера грязные

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Сотрудники МАУ «Парки Самары» рассказали, когда в городе начнут чистить водоемы в парках. Произойдет это, когда растает лед, говорится в сообщении муниципального учреждения, которое опубликовано в Твиттере.

- После таяния льда проведут очистку озера. Персонал готов, ждем естественных явлений таяния, - рассказали в «Парках Самары».

Так учреждение ответило самарчанке Анастасии, которая обеспокоена судьбой уток на озерах в парках.

- Утки уже прилетели, а озеро в парке Победы до сих пор в грязи, в снегу и с мусором, - написала самарчанка. – Ждем, а то уточку жалко.

В Самаре утка вернулась на грязное озеро

ИСТОЧНИК KP.RU