«Уточку жалко»: водоемы в парках Самары будут чистить, когда растает лед
Местные жители обеспокоены, что утки уже прилетели, а озера грязные
Скоро на всех озерах в парках растает лед.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники МАУ «Парки Самары» рассказали, когда в городе начнут чистить водоемы в парках. Произойдет это, когда растает лед, говорится в сообщении муниципального учреждения, которое опубликовано в Твиттере.
- После таяния льда проведут очистку озера. Персонал готов, ждем естественных явлений таяния, - рассказали в «Парках Самары».
Так учреждение ответило самарчанке Анастасии, которая обеспокоена судьбой уток на озерах в парках.
- Утки уже прилетели, а озеро в парке Победы до сих пор в грязи, в снегу и с мусором, - написала самарчанка. – Ждем, а то уточку жалко.
В Самаре утка вернулась на грязное озеро
ИСТОЧНИК KP.RU