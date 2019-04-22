2019-04-22T16:10:18+03:00
Общество

«Уточку жалко»: водоемы в парках Самары будут чистить, когда растает лед

Местные жители обеспокоены, что утки уже прилетели, а озера грязные
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Скоро на всех озерах в парках растает лед.Скоро на всех озерах в парках растает лед.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники МАУ «Парки Самары» рассказали, когда в городе начнут чистить водоемы в парках. Произойдет это, когда растает лед, говорится в сообщении муниципального учреждения, которое опубликовано в Твиттере.

- После таяния льда проведут очистку озера. Персонал готов, ждем естественных явлений таяния, - рассказали в «Парках Самары».

Так учреждение ответило самарчанке Анастасии, которая обеспокоена судьбой уток на озерах в парках.

- Утки уже прилетели, а озеро в парке Победы до сих пор в грязи, в снегу и с мусором, - написала самарчанка. – Ждем, а то уточку жалко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дамы богаче: депутаты городской думы Самары отчитались о доходах за 2018 год
В Совете Федерации рассказали о преимуществах Самарской области
Валентина Матвиенко похвалила Дмитрия Азарова за успешное проведение ЧМ и решение о строительстве нового моста через Волгу
В Самаре в квартире на Мичурина нашли трупы застреленного подростка и его отчима
Супруг Екатерины Пузиковой будет биться за пояс чемпиона на «Битве на Волге»
Самарцам покажут детеныша камерунских коз
Радио «Комсомольская правда» напомнила басни Крылова на «Библионочи-2019» в Самаре
Дубль Игоря Шевченко принес «Сызрани-2003» победу над «Ладой» в областном дерби
Самарцам расскажут, как защититься от инфекций летом
4-ый регион по турпотоку на ЧМ-2018 и 15 миллиардов на нацпроекты: в Москве прошла встреча Дмитрия Азарова и председателя Совфеда Валентины Матвиенко