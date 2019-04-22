2019-04-22T16:14:20+03:00
Дом. Семья

Самарцам покажут детеныша камерунских коз

Малышка родилась 21 марта, а теперь окрепла и готова показать себя миру
Евгения ВАСИНА
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Фото: Самарский зоопаркФото: Самарский зоопарк
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Радостное событие случилось в Самарском зоопарке 21 марта. У пары камерунских коз Ромашки и Рыжика родился детеныш. По традиции Самарского зоопарка, смотрины проходят как раз через месяц после рождения. Сейчас малышка окрепла и готова предстать перед самарцами.

- Наша малышка похожа на маму, она бело-черного окраса, очень милая и игривая, сейчас Ромашка выкармливает козочку молоком, - рассказали о малышке в зоопарке.

Посмотреть на козочку и ее детеныша можно в четверг, 25 апреля в 10-00.

Фото: Самарский зоопарк

Фото: Самарский зоопарк

Справка КП:

Камерунские козы - карликовая порода коз. Их габариты относительно небольшие. Вес самцов составляет 17-25 кг, самок около 15 кг. В высоту карликовые козы достигают полуметра, а длина туловища может доходить до 70 см (включая маленький, торчащий вверх хвост). Они общительные и с удовольствием идут на контакт как со взрослыми, так и с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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