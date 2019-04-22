В Самаре в квартире на Мичурина нашли трупы застреленного подростка и его отчима

СЕГОДНЯ 17:46 2019-04-22T17:46:23+03:00

Следователи до сих пор работают на месте происшествия

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Жуткая трагедия произошла сегодня, 22 апреля, в центре областной столицы. Днем в квартире одного из домов по улице Мичурина обнаружили трупы двоих человек - 17-летнего подростка и его 44-летнего отчима.

- По версии следствия, между мужчиной и его пасынком произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из оружия в подростка, а затем покончил с собой. Оба скончались на месте происшествия, - сообщает СУ СК Самарской области.

По факту убийства следователи уже возбудили уголовное дело. Сейчас расследование продолжается. На месте происшествия работает следственно – криминалистическая группа. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU