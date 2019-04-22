Валентина Матвиенко похвалила Дмитрия Азарова за успешное проведение ЧМ и решение о строительстве нового моста через Волгу

СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-22T18:07:15+03:00

Валентина Матвиенко уверена, что Азаров сделает еще много хорошего для своего региона

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егодня, в понедельник 22 апреля, делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым представила регион в рамках «Дней Самарской области в Совете Федерации». Презентацию оценила Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

— Дни Самарской области в Совете Федерации еще раз убедительно подтвердили огромный промышленный, научный, инновационный потенциал региона. Они прошли очень содержательно, — сказала спикер верхней палаты парламента.

Большое впечатление на Матвиенко произвела выставка Самарской области, которую она сегодня посетила вместе с главой региона.

— Она абсолютно инновационная, она о будущем, — отметила Валентина Матвиенко. — Доклады и обсуждения в комитетах также прошли на очень хорошем, качественном уровне.

Спикер СовФеда подчеркнула: сегодняшние достижения губернии — результат работы Азарова и его команды. По ее мнению, это не случайно — Азаров прошел хорошую школу мэра, получил федеральный опыт. Плюс — он не чужой для Самары человек.

Среди важных для региона достижений и успехов Матвиенко выделила решение о строительстве нового моста через Волгу, успешное проведение в Самаре Чемпионата мира по футболу. Также спикер отметила новые подходы к планированию экономического развития региона, хорошую социальную защиту населения, грамотную финансовую политику руководства области. Не осталось без внимания и существенное снижение государственного долга и наращивание собственной налоговой и неналоговой базы.

— Мы приняли за основу в первом рассмотрении проект постановления Совета Федерации, где учтены пожелания губернатора, председателя Самарской губернской думы о том, в чем нужна поддержка федерального центра. Мы его доработаем и возьмем на жесткий контроль. Уверена, что те меры, которые будут прописаны в постановлении, безусловно, будут исполнены. Тем самым Совет Федерации как палата регионов окажет свою часть поддержки новому инновационному подходу в развитии Самарской области. Мы очень рады, что дано такое мощное движение вперед, — резюмировала Валентина Матвиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU