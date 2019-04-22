В Совете Федерации рассказали о преимуществах Самарской области

СЕГОДНЯ 18:26 2019-04-22T18:26:33+03:00

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В Совете Федераций прошли Дни Самарской области. Возможности региона презентовали губернатор Дмитрий Азаров и его команда. Представители органов государственной власти губернии участвовали в заседаниях комитетов, обсуждали связанные с социально-экономическим развитием области вопросы.

- Мы рассчитываем, что все наши идеи, предложения и инициативы будут поддержаны. Сегодня проект постановления Совета Федерации по Самарской области был принят единогласно. Хочу еще раз поблагодарить своих коллег, членов Совета Федерации за такую единодушную поддержку, - дал свою оценку прошедшим встречам Дмитрий Азаров.

В пресс-службе правительства Самарской области подчеркивают, что в эти дни в Совете Федераций приняли важнейшие решения для области. Например, это поддержка масштабных инфраструктурных проектов. Также члены Софеда говорили о мерах поддержки для социальной и культурной сфер, проектов АПК, жилищного строительства и развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что все эти решения воплотят в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU