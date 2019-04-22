2019-04-22T21:03:36+03:00
Общество

В День рождения Ленина его фигурой украсили двор в Самаре

Фото нового “памятника” появилось в социальных сетях
Михаил ГОРЮНОВ
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Ильич удивил многих местных жителейИльич удивил многих местных жителейФото: соцсети
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Сегодня, 22 апреля, исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (Ульянова). Великий советский политический и государственный деятель оставил большой след в истории и его до сих пор вспоминают. Так, в Самаре в понедельник местные жители заметили новый “памятник” Ильичу - в одном из дворов рядом с площадью Кирова.

- Надо же было именно сегодня, заехать в этот двор, - пишет в социальных сетях самарчанка Ирина Сударикова, также разместившая фото с вождем.

Владимир Ильич, действительно, выглядит внушительно. Его фигуру поставили на постамент с надписью “Идеи Ленина живут и побеждают”. Как шутят другие пользователи - “побеждают только в отдельно взятом дворе”. Впрочем, другие наоборот похвалили тех, кто так почтил память знаменитого лидера партии большевиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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