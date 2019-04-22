2019-04-22T21:34:16+03:00
Общество

На Жигулевской ГЭС открыли три первых затвора

Станция будет наращивать расходы и увеличит их к 27 апреля более чем в 2 раза, до 23 000 кубометров в секунду
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Пропуск воды будет увеличиватьсяПропуск воды будет увеличиваться
Изменить размер текста:

22 апреля, в понедельник, Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину для обеспечения заданных расходов воды в нижний бьеф.Среднесуточный сбросной расход воды через Жигулевский гидроузел, установленный Росводресурсами на 22 апреля, составляет 10000-10500 м3/с.

- Затворы водосбросной плотины, с целью сохранения рыбных запасов, в соответствии с инструкцией «По регулированию весеннего половодья и пропуску паводка через сооружения Жигулевской ГЭС», поднимаются постепенно, в несколько этапов. Сегодня был выполнен подъем трех затворов на минимальную отметку, мгновенный расход воды через них составил 227 м3/с, - сообщают в пресс-службе Жигулевской ГЭС.

Как отмечают специалисты, такой расход продержится 8 часов, далее он будет увеличен до 1000 м3/с.

В дальнейшем пропуск воды через водосбросную плотину будет увеличиваться. В соответствии с графиком максимальные среднесуточные сбросные расходы воды через Жигулевскую ГЭС к 27 апреля достигнут 23 тысячи м3/с. Такой график установлен Федеральным агентством водных ресурсов для обеспечения нереста рыбы и создания благоприятных условий для сельского хозяйства в Волго-Ахтубинской пойме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полковник Вера Рабинович, попавшаяся на коррупции в Самаре, снова не смогла выйти на свободу
В Самарской области подростки забили своего знакомого до смерти лопатой и доской
Под Самарой "четырнадцатая" врезалась в "Пежо", есть пострадавшие
“Маньяка с ножом” из Тольятти признали вменяемым
В День рождения Ленина его фигурой украсили двор в Самаре
Олег Кононенко сфотографировал “Самара Арену” из космоса
Обвиняемый во взятке экс-начальник отдела ГИБДД Самары скрыл сведения о покупке 5 автомобилей на 6,2 млн рублей
Дамы богаче: депутаты городской думы Самары отчитались о доходах за 2018 год
В Совете Федерации рассказали о преимуществах Самарской области
Валентина Матвиенко похвалила Дмитрия Азарова за успешное проведение ЧМ и решение о строительстве нового моста через Волгу
В Самаре в квартире на Мичурина нашли трупы застреленного подростка и его отчима
Супруг Екатерины Пузиковой будет биться за пояс чемпиона на «Битве на Волге»
Самарцам покажут детеныша камерунских коз
«Уточку жалко»: водоемы в парках Самары будут чистить, когда растает лед
Радио «Комсомольская правда» напомнила басни Крылова на «Библионочи-2019» в Самаре
Дубль Игоря Шевченко принес «Сызрани-2003» победу над «Ладой» в областном дерби
Самарцам расскажут, как защититься от инфекций летом
4-ый регион по турпотоку на ЧМ-2018 и 15 миллиардов на нацпроекты: в Москве прошла встреча Дмитрия Азарова и председателя Совфеда Валентины Матвиенко