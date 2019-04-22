На Жигулевской ГЭС открыли три первых затвора

СЕГОДНЯ 21:34 2019-04-22T21:34:16+03:00

Станция будет наращивать расходы и увеличит их к 27 апреля более чем в 2 раза, до 23 000 кубометров в секунду

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22 апреля, в понедельник, Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину для обеспечения заданных расходов воды в нижний бьеф.Среднесуточный сбросной расход воды через Жигулевский гидроузел, установленный Росводресурсами на 22 апреля, составляет 10000-10500 м3/с.

- Затворы водосбросной плотины, с целью сохранения рыбных запасов, в соответствии с инструкцией «По регулированию весеннего половодья и пропуску паводка через сооружения Жигулевской ГЭС», поднимаются постепенно, в несколько этапов. Сегодня был выполнен подъем трех затворов на минимальную отметку, мгновенный расход воды через них составил 227 м3/с, - сообщают в пресс-службе Жигулевской ГЭС.

Как отмечают специалисты, такой расход продержится 8 часов, далее он будет увеличен до 1000 м3/с.

В дальнейшем пропуск воды через водосбросную плотину будет увеличиваться. В соответствии с графиком максимальные среднесуточные сбросные расходы воды через Жигулевскую ГЭС к 27 апреля достигнут 23 тысячи м3/с. Такой график установлен Федеральным агентством водных ресурсов для обеспечения нереста рыбы и создания благоприятных условий для сельского хозяйства в Волго-Ахтубинской пойме.

ИСТОЧНИК KP.RU