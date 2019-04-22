Под Самарой "четырнадцатая" врезалась в "Пежо", есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 21:48 2019-04-22T21:48:49+03:00

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Серьезное ДТП произошло сегодня вечером, в понедельник 22 апреля, в Самарской области. Около семи часов спасатели выехали в Кинельский район, где на трассе в районе села Преображенка столкнулись ВАЗ-2114 и "Пежо"

- В результате столкновения водитель ВАЗ-2114 и пассажир автомобиля Пежо получили тяжёлые травмы. Для транспортировки пострадавших из аварийных автомобилей в машину скорой помощи спасатели использовали спасательные щиты, - сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

В 19:50 работы на месте ДТП были закончены. Всех участников аварии специалисты передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу. Сейчас по факту аварии проводят проверку сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU