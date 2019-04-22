В Самарской области подростки забили своего знакомого до смерти лопатой и доской

СЕГОДНЯ 22:06 2019-04-22T22:06:13+03:00

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Следователи из Отрадного завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков, обвиняемых в убийстве и угоне. Преступление было совершено в сентябре 2018 года.

- Обвиняемые совместно со своим знакомым, находясь в одном из домов по улице 50 лет Советской власти села Красная горка, распивали спиртные напитки. Во время распития спиртного между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленники нанесли потерпевшему не менее 37 ударов в область головы, шеи и туловища различными предметами, в том числе: лопатой и деревянной доской, - сообщает СУ СК Самарской области.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Кинель – Черкасского района для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU