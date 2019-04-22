Полковник Вера Рабинович, попавшаяся на коррупции в Самаре, снова не смогла выйти на свободу

СЕГОДНЯ 22:16 2019-04-22T22:16:02+03:00

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Сегодня, в понедельник 22 апреля, в Самарском областном суде экс-начальник отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД региона Вера Рабинович и ее защита пытались обжаловать меру пресечения, которая была избрана женщине. Напомним, на днях Куйбышевский районный суд продлил ей арест до 12 июня.

- Апелляционная жалоба оставлена без изменения. Рабинович остается под стражей на 2 месяца - до 12 июня, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в суде.

Полковника юстиции Рабинович задержали 17 декабря прошлого года по подозрению в незаконном получении 2,5 миллионов рублей - части от общей суммы взятки в 20 миллионов. Деньги, якобы, предназначались для решения вопроса о передачи в суд уголовного дела предпринимателя, который не возвращал долг другому бизнесмену. В итоге на Веру возбудили уголовное дело не за взятку, а по факту покушения на мошенничество. Материалы для расследования передали в структурное подразделение центрального аппарата Следственного комитета РФ в Нижнем Новгороде. Сейчас разбирательства продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU