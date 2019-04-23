7 преподавателей СамГУПС получат сертификаты корпоративных лидеров

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-23T08:31:30+03:00

Они прошли обучение в Москве

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В Самарский государственный университет путей сообщения приехали представители корпоративного университета ОАО «РЖД» в СамГУПС во главе с директором Романом Баскиным. Делегаты прибыли принимать экзамены и сертифицировать 7 преподавателей, которые прошли обучение в Москве по программе повышения квалификации «Корпоративный лидер. Основы управленческих решений».

- Обучение разделено на тематические блоки: развитие профессиональной эффективности руководителя, управление персоналом, управление операционной эффективностью, основы управления финансами для руководителей, - объяснили в СамГУПС.

Обучение формирует у руководителей эффективные компетенции менеджера, лидерские качества, а также помогает выработать свой собственный стиль управления. После того, как специалисты получат документы, они будут учить около 500 человек с четырех дорог: Куйбышевской, Приволжской, Южно-Уральской и Юго-Восточной.

Удачи экзаменуемым пожелали ректор СамГУПС Иван Андрончев и заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Александр Шведов.

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ИСТОЧНИК KP.RU