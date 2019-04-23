Жителя Тольятти будут судить за то, что «заминировал» кафе

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-23T08:45:34+03:00

Он напился, позвонил в полицию и сказал, что с собой у него взрывчатка

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35-летнему жителю Тольятти грозит до пяти лет свободы за звонок по телефону. 10 марта в районе 23:50 он позвонил из кафе-бара «Восток» в дежурную часть УМВД города и сказал, что с собой у него есть взрывчатое вещество. Тольяттинец в этот момент был пьян.

- Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение и направило в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению 35-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Свою вину подозреваемый признал.

ИСТОЧНИК KP.RU