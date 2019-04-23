2019-04-23T09:14:18+03:00
Туризм

Самарцам предлагают отправиться в Грецию на "всё включено" по специальной цене

Круизы на лайнерах Celestyal Olympia и Celestyal Crystal можно забронировать уже сейчас
Евгения ВАСИНА
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Закат на СанториниЗакат на Санторини
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Отличный сюрприз для заядлых путешественников, любителей истории, античности и самого синего моря приготовила компания Инфофлот. С 1 апреля 2019 года действует специальное предложение на круизы по Греции от компании Celestyal. Вас ждут легендарные Афины, яркие, самобытные и непохожих друг на друга греческие острова, а еще несколько островов соседней Турции. Все маршруты включают посещение чудесного острова Санторини, знаменитого своими неповторимыми закатами. В восьмидневном круизе вы не просто посетите легендарный Стамбул, но и проведете там 2 дня. А еще побываете на стыке Мраморного и Эгейского морей, где вас ждёт турецкий город Чанаккале, расположенный на месте легендарной Трои.

В стоимость круиза входит все для комфортного отдыха высшего уровня:

- Питание All inclusive, включая алкогольные и безалкогольные напитки,

- 2 экскурсии в круизах 4-5 дней; 3 экскурсии в круизах 8 дней;

- развлекательная программа на борту лайнеров Celestyal Olympia и Celestyal Crystal;

- портовые сборы и даже чаевые.

Специальные цены действуют до 31 мая на 4- и 5-дневные круизы на лайнере Celestyal Olympia и на 8-дневные круизы на лайнере Celestyal Crystal в 2019 году.

А если вы привыкли заранее планировать отпуск, приобретайте круиз на следующий год до 30 ноября 2019 года по специальным ценам. Все подробности ищите на сайте.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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