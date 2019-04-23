Таможенники не пустили в Самарскую область украинские конфеты
Таможенники не пустили в Самарскую область очередную партию украинских конфет Roshen. 35 кг карамели задержали на международном автомобильном пункте пропуска Маштаково, сообщает пресс-служба Самарской таможни.
- Водителем автомобиля оказался гражданин Казахстана. Он рассказал, что является перевозчиком и не знает о запрете на ввоз этого товара, - говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф и конфискация товара. Конфеты уже изъяли.
- С начала года самарскими таможенниками был пресечен ввоз украинских конфет общей массой 1156 кг, - подытожили в таможне.
ИСТОЧНИК KP.RU