Александр Самедов: «Удостоился большой чести стать послом финала Лиги Европы»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-23T09:32:47+03:00

Полузащитник «Крыльев Советов» поучаствовал в трофи-туре в Москве

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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов стал послом финала Лиги Европы, который пройдет в Баку. Футболист самарской команды принял участие в трофи-туре, который проходил в Москве, сообщает пресс-служба «КС».

- Удостоился большой чести стать послом финала Лиги Европы, который пройдёт в Баку. Очень рад познакомиться с Вели Гасымовым, легендой футбола, выдающимся спортсменом и ярким человеком, - прокомментировал новость Александр Самедов на своей странице в Инстаграм.

Напомним, финал Лиги Европы пройдет на стадионе «Олимпийский» 29 мая. В нем сыграют победители пар «Арсенал» - «Валенсия» и «Челси» - «Айнтрахт» (Франкфурт).

ИСТОЧНИК KP.RU