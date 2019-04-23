2019-04-23T10:04:31+03:00
Общество

В Самарской области 7 мая пройдет Диктант Победы

Участникам раздадут бланки с 20 вопросами, посвященными Великой Отечественной войне
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Главная цель акции – привлечь дополнительный интерес общества, особенно подрастающего поколения, к событиям Великой Отечественной войны. Фото: правительство Самарской области.Главная цель акции – привлечь дополнительный интерес общества, особенно подрастающего поколения, к событиям Великой Отечественной войны. Фото: правительство Самарской области.
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Самарская область присоединится к всероссийской исторической акции «Диктант Победы», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Пройдет диктант 7 мая.

- Главная цель акции – привлечь дополнительный интерес общества, особенно подрастающего поколения, к событиям Великой Отечественной войны. Задания будут связаны с историей войны, ее героями и Днем Победы, - рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. - Важно, чтобы молодой человек потом самостоятельно захотел залезть в интернет и узнать дополнительную информацию о тех героических событиях.

Всем участникам акции выдадут бланки с 20 вопросами, к каждому из которых будет четыре варианта ответов.

Самарская область, кстати, вместе с Краснодарским краем и Волгоградской областью стала лидером по числу площадок Диктанта Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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