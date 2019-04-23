У жителя Самары забрали «Лексус» из-за 7-миллионного долга организации перед банком

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-23T10:20:32+03:00

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В Самаре местный житель лишился дорогого «Лексуса» из-за долга в 7 млн рублей организации перед банком. Мужчина выступил поручителем компании, когда та брала кредит на покупку производственных товаров.

- По истечении срока платежного документа, многомиллионный кредит погашен не был. Тогда банк подал на предприятие в суд. Рассмотрев дело, мировой судья принял решение обязать поручителя оплатить задолженность. Во внимание был принят и тот факт, что у мужчины в собственности автомобиль марки «Лексус» общей стоимостью в 3 миллиона рублей, который и был заложен в пользу взыскателя, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Мужчина пытался спрятать иномарку, но «Лексус» все равно нашли и увезли на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU