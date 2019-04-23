Самарцы обсуждают скандальный римейк на песню Братьев Грим «Самара»

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-23T10:28:23+03:00

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В начале апреля в сети появился занятный музыкальный клип «Самара». Видео и песню к нему создала самарская панк-рок группа «Бур любви». Музыканты представили свое творение как римейк на клип Бориса Грим и группы «Братья Грим» - «Самара», премьера которого состоялась в 2017 году.

Борис Грим показал Самару солнечным городом возможностей. А вот «Бур любви» рассказали о другой стороне волжского городка – лужи, грязь и преданная любовь к пенному напитку.

БУР ЛЮБВИ - САМАРА (БОРИС ГРИМ И БРАТЬЯ ГРИМ РИМЕЙК).с любовью https://vk.com/bur_lubvi

Мнение горожан по поводу творения самарской панк-рок группы разделилось. Одни узнали в музыкальном клипе «болячки» города и торжественно заявили: «Все так! Респект ребятам!», «И смешно и грустно». А другие с негодованием заявили: «Что город-то позорите! Лужи и грязные сугробы весной есть везде, не только в Самаре».

Борис Грим и Братья Грим - Самара (Премьера клипа 2017).Борис Грим и Братья Грим - Самара (муз. Борис Бурдаев - сл. Борис Бурдаев) Организация концертов: +79160129619,

ИСТОЧНИК KP.RU