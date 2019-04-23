Пожар в офисном здании на Московском шоссе / Гастелло в Самаре 23 апреля: горит чердак, эвакуировали 110 человек

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-23T10:33:09+03:00

На месте работают 24 пожарных на 6 машинах

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В Самаре днем во вторник, 23 апреля, в офисном здании на улице Гастелло, 43А произошел пожар. Огонь вспыхнул на чердаке. Площадь возгорания – 60 квадратных метров. Из здания эвакуировали 110 человек, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- Пострадавших нет. Ранг пожара 1-БИС. В 11:12 объявлена локализация пожара, - говорится в сообщении.

На месте работают 24 пожарных на 6 машинах.

- Сил и средств достаточно, - уверяют в ГУ МЧС по региону.

О причинах пожара ничего не сообщается. Неизвестно и какой вред зданию нанес огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU