2019-04-23T11:32:39+03:00
Пресс-центр "КП"

Как в Самаре наказывают нарушителей Трудового кодекса?

Сколько смертельных случаев на производстве было зафиксировано в этом году? Какими профессиональными заболеваниями страдают самарцы? На эти и другие вопросы ответят на круглом столе в «Комсомольской правде»
Ольга РЕШЕТНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 апреля отмечают Всемирный день труда, в 2019 году исполняется 100 лет Международной организации охраны труда. Это стало поводом собрать 24 апреля в пресс-центре «Комсомольской правды» за круглым столом ведущих специалистов нашей области: зам.руководителя госинспекции по охране труда Ларису Павлову, министра труда и занятости Самарской области Александра Савельева, главного технического инспектора труда Федерации профсоюзов Ольгу Буценко, и.о. зам. Управляющего Самарским Фондом соцстрахования Елену Киянову.

Гости пресс-центра расскажут о том, как меняется динамика несчастных случаев на производствах нашей области, часто ли работодатели скрывают информацию о травматизме работников и какие наказания предусмотрены современным законодательством за нарушение Трудового кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти местный житель украл у пенсионерки четыре иконы
В Самаре ФСБшники и таможенники задержали машину с 300 000 пачками табака для кальяна на 50 млн рублей
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно
В Самаре около ТЦ «Мико» на месте гаражей и футбольного поля построят физкультурно-оздоровительный комплекс
Министр здравоохранения региона заявил, что «Клиника сердца» в Самаре разорила бы здравоохранение области, и назвал проект сомнительным
Самарец поймал почти метровую щуку
В главном бое вечера GFC 12 («Битва на Волге 12») в Самаре вместо Александра Емельяненко и Луиса Энрике встретятся Владимир Селиверстов и Дирлей Бронеструп
Коммунальщики обновили канализационный коллектор на Мехзаводе в Самаре
На строительство дорог в Волгаре в Самаре потратят 65 млн рублей
В Самаре гильдия строителей предлагает увеличить количество банков, работающих по эскроу-счетам
Владимир Кошелев в Госсовете РФ обсудил проблему «незавершенного строительства»
В Самаре автоледи на «Тойоте» сбила женщину
Жителя Сызрани поймали с полными ловушками раков
Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов: самарцев приглашают в круиз на теплоходе «Валерий Чкалов»
Пожар в офисном здании на Московском шоссе / Гастелло в Самаре 23 апреля: горит чердак, эвакуировали 110 человек
Самарцы обсуждают скандальный ремейк на песню Братьев Грим «Самара»
У жителя Самары забрали «Лексус» из-за 7-миллионного долга организации перед банком
В Самарской области 7 мая пройдет Диктант Победы
Александр Самедов: «Удостоился большой чести стать послом финала Лиги Европы»
Таможенники не пустили в Самарскую область украинские конфеты
Искать перевозчика на 210 маршрут в Самаре начнут в мае
Самарцам предлагают отправиться в Грецию на "всё включено" по специальной цене
Жителя Тольятти будут судить за то, что «заминировал» кафе