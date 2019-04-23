Как в Самаре наказывают нарушителей Трудового кодекса?

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-23T11:32:39+03:00

Сколько смертельных случаев на производстве было зафиксировано в этом году? Какими профессиональными заболеваниями страдают самарцы? На эти и другие вопросы ответят на круглом столе в «Комсомольской правде»

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28 апреля отмечают Всемирный день труда, в 2019 году исполняется 100 лет Международной организации охраны труда. Это стало поводом собрать 24 апреля в пресс-центре «Комсомольской правды» за круглым столом ведущих специалистов нашей области: зам.руководителя госинспекции по охране труда Ларису Павлову, министра труда и занятости Самарской области Александра Савельева, главного технического инспектора труда Федерации профсоюзов Ольгу Буценко, и.о. зам. Управляющего Самарским Фондом соцстрахования Елену Киянову.

Гости пресс-центра расскажут о том, как меняется динамика несчастных случаев на производствах нашей области, часто ли работодатели скрывают информацию о травматизме работников и какие наказания предусмотрены современным законодательством за нарушение Трудового кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU