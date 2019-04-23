Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов: самарцев приглашают в круиз на теплоходе «Валерий Чкалов»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-23T11:40:02+03:00

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Жителей Самары и области приглашают в круиз на теплоходе «Валерий Чкалов». Судно заглянет в Саратов, Волгоград, станицу Романовскую, Ростов-на-Дону и Старочеркасск. Путешествие продлится 12 дней – с 24 июля по 4 августа. Цены начинаются с 61 000 рублей с человека.

- В Ростове-на-Дону всех желающих ждут экскурсия «Столица Тихого Дона», которая познакомит со столицей Донского края, его историей, архитектурой, покажет «ростовский Лас-Вегас» и фешенебельную улицу Большую Садовую; а также загородные поездки на Азовское море и в Таганрог, - рассказали организаторы круиза туристическая фирма «Спутник-Гермес».

Кроме того, в Волгограде туристам предлагают познакомиться с героической историей города, а также с «Легендами и былями старого Царицына», в Саратове - посмотреть место приземления Гагарина, а также узнать город благодаря обзорным экскурсиям.

Посмотреть подробности круиза, а также забронировать его (или любой другой круиз) можно на сайте «Спутник-Гермес».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU