2019-04-23T11:43:32+03:00
Общество

Жителя Сызрани поймали с полными ловушками раков

Мужчина причинил ущерб водным ресурсам на 150 тыс рублеq
Ольга АФАНАСЬЕВА
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За незаконный вылов рыбы следует серьезное наказаниеЗа незаконный вылов рыбы следует серьезное наказание
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В Сызрани сотрудники полиции поймали двух браконьеров, расхищавших природные ценности. Одного 46-летнего мужчину задержали с ловушками, полными раков. Всего он выловил 690 членистоногих. И причинил ущерб природе более 150 тыс рублей.

- Он еще в 2018 году выставил многозаходные ловушки, намереваясь поймать раков для себя. Извлек ловушки мужчина тогда, когда сошел лед, - рассказали сотрудники Сызранского ЛО полиции на транспорте МВД РФ по Самарской области.

Во втором случае мужчина с помощью сети выловил рыбы и раков на 20 тыс рублей. При этом оба браконьера знали о запретах, но решили их нарушить. Сейчас в отношении них завели уголовные дела, им грозит до двух лет лишения свободы.

С 20 апреля на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна действуют ограничения, связанные с добычей водных биологических ресурсов в весенний нерестовый период. За нарушение правил рыболовства законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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