В Самаре автоледи на «Тойоте» сбила женщину

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-23T13:43:18+03:00

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ДТП с участием пешехода произошло в Самаре в районе 17:00 в понедельник, 22 апреля. 30-летняя женщина на «Тойоте», когда выезжала с прилегающей территории на проспект Карла Маркса, сбила 47-летнюю женщину. Пешеход переходила дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель была трезвая. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Пострадавшая в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU