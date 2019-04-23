В Самаре автоледи на «Тойоте» сбила женщину
Пешеход переходила дорогу в неположенном месте
Пострадавшая в больнице.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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ДТП с участием пешехода произошло в Самаре в районе 17:00 в понедельник, 22 апреля. 30-летняя женщина на «Тойоте», когда выезжала с прилегающей территории на проспект Карла Маркса, сбила 47-летнюю женщину. Пешеход переходила дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель была трезвая. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.
Пострадавшая в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU