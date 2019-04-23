2019-04-23T12:17:22+03:00
Общество

Владимир Кошелев в Госсовете РФ обсудил проблему «незавершенного строительства»

Вместе с президентом Татарстана и министром строительства и ЖКХ страны самарский застройщик принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самарский застройщик принял участие в обсуждениях строительного рынка в МосквеСамарский застройщик принял участие в обсуждениях строительного рынка в Москве
Изменить размер текста:

В Москве прошло заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». В нем принял участие председатель комитета по строительству, член координационного совета «Деловой России» Владимир Кошелев. Основными темами обсуждения стали ценообразование в строительстве, исполнение поручений президента РФ. Самарский застройщик выступил с предложениями и обратил внимание на проблему «незавершенного строительства», когда на проектные работы тратятся огромные бюджетные деньги, а затем построить объект невозможно.

- Чтобы такие ситуации исключить, нужно проводить предпроектные работы, и у заказчика должны работать специалисты высокого уровня квалификации. Это нужно для осуществления детальной подготовки, - считает Владимир Кошелев. - Поэтому мы предлагаем разработать нормативную базу по определению затрат на предпроектные работы и утвердить единую методику по определению затрат на работу технического заказчика.

Также на заседании обсудили, как определить достоверность стоимости сметы при строительстве государственных объектов. Зачастую снижение стоимости не лучшим образом сказывается на качестве объекта и его внешнем виде.

- Искусственное занижение смет экспертными учреждениями вместе с падением цены по итогам аукциона приводит к тому, что при выполнении строительно-монтажных работ подрядчики сталкиваются с невозможностью выполнения работ за указанную в контракте цену, - поделился своим мнением Владимир Кошелев - Необходимо уходить от процедуры аукциона на строительно-монтажные работы и отбирать подрядчиков по итогам конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти местный житель украл у пенсионерки четыре иконы
В Самаре ФСБшники и таможенники задержали машину с 300 000 пачками табака для кальяна на 50 млн рублей
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно
В Самаре около ТЦ «Мико» на месте гаражей и футбольного поля построят физкультурно-оздоровительный комплекс
Министр здравоохранения региона заявил, что «Клиника сердца» в Самаре разорила бы здравоохранение области, и назвал проект сомнительным
Самарец поймал почти метровую щуку
В главном бое вечера GFC 12 («Битва на Волге 12») в Самаре вместо Александра Емельяненко и Луиса Энрике встретятся Владимир Селиверстов и Дирлей Бронеструп
Коммунальщики обновили канализационный коллектор на Мехзаводе в Самаре
На строительство дорог в Волгаре в Самаре потратят 65 млн рублей
В Самаре гильдия строителей предлагает увеличить количество банков, работающих по эскроу-счетам
В Самаре автоледи на «Тойоте» сбила женщину
Жителя Сызрани поймали с полными ловушками раков
Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов: самарцев приглашают в круиз на теплоходе «Валерий Чкалов»
Как в Самаре наказывают нарушителей Трудового кодекса?
Пожар в офисном здании на Московском шоссе / Гастелло в Самаре 23 апреля: горит чердак, эвакуировали 110 человек
Самарцы обсуждают скандальный ремейк на песню Братьев Грим «Самара»
У жителя Самары забрали «Лексус» из-за 7-миллионного долга организации перед банком
В Самарской области 7 мая пройдет Диктант Победы
Александр Самедов: «Удостоился большой чести стать послом финала Лиги Европы»
Таможенники не пустили в Самарскую область украинские конфеты
Искать перевозчика на 210 маршрут в Самаре начнут в мае
Самарцам предлагают отправиться в Грецию на "всё включено" по специальной цене
Жителя Тольятти будут судить за то, что «заминировал» кафе