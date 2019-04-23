Владимир Кошелев в Госсовете РФ обсудил проблему «незавершенного строительства»

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-23T12:17:22+03:00

Вместе с президентом Татарстана и министром строительства и ЖКХ страны самарский застройщик принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ

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В Москве прошло заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». В нем принял участие председатель комитета по строительству, член координационного совета «Деловой России» Владимир Кошелев. Основными темами обсуждения стали ценообразование в строительстве, исполнение поручений президента РФ. Самарский застройщик выступил с предложениями и обратил внимание на проблему «незавершенного строительства», когда на проектные работы тратятся огромные бюджетные деньги, а затем построить объект невозможно.

- Чтобы такие ситуации исключить, нужно проводить предпроектные работы, и у заказчика должны работать специалисты высокого уровня квалификации. Это нужно для осуществления детальной подготовки, - считает Владимир Кошелев. - Поэтому мы предлагаем разработать нормативную базу по определению затрат на предпроектные работы и утвердить единую методику по определению затрат на работу технического заказчика.

Также на заседании обсудили, как определить достоверность стоимости сметы при строительстве государственных объектов. Зачастую снижение стоимости не лучшим образом сказывается на качестве объекта и его внешнем виде.

- Искусственное занижение смет экспертными учреждениями вместе с падением цены по итогам аукциона приводит к тому, что при выполнении строительно-монтажных работ подрядчики сталкиваются с невозможностью выполнения работ за указанную в контракте цену, - поделился своим мнением Владимир Кошелев - Необходимо уходить от процедуры аукциона на строительно-монтажные работы и отбирать подрядчиков по итогам конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU