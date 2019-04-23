2019-04-23T12:40:34+03:00
Общество

В Самаре гильдия строителей предлагает увеличить количество банков, работающих по эскроу-счетам

Повышение конкуренции позволит и дальше снижать стоимость кредитов для застройщиков и дольщиков
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Любовь Аристова рассказала об инициативе Гильдии строителейЛюбовь Аристова рассказала об инициативе Гильдии строителей
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Самарская гильдия строителей предлагает расширить пул банков, которые работают по эскроу-счетам. Это нужно для повышения конкуренции: если финансовых учреждений, работающих по проектному финансированию, будет много, то они не будут стремиться поднимать ставки по кредитам.

- Переход на экскоу-счета приведет к неизбежному росту себестоимости, а, как следствие, росту цен на объекты недвижимости в новостройках. Самарская гильдия строителей выступила с инициативой рассмотреть возможность допуска к проектному финансированию банков с рейтингом «B+», что значительно расширит пул кредитных учреждений. Ведь именно повышение конкуренции поможет и дальше снижать стоимость кредитов для застройщиков и дольщиков, тем самым не допуская резкого скачка стоимости жилья, - поделилась председатель Правления «Ассоциации «СРО «Самарская гильдия строителей» Любовь Аристова.

По ее словам, сейчас инициативу гильдии обсуждают в профессиональной среде. Однако, это решение необходимо для того, чтобы застройщики смогли продолжить свою работу на рынке. Сейчас будет действовать переходный период, когда часть проектов сможет работать по старым правилам. С 1 июля 2019 года наиболее уверенно будут чувствовать себя застройщики, у которых в портфеле есть проекты с готовностью не менее 30: и не менее 10% проданных квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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