На строительство дорог в Волгаре в Самаре потратят 65 млн рублей
Власти ищут подрядчика, который займется проезжими частями на бульваре Засамарская слобода и улице Виталия Талабаева
Начальная цена контракта – 65,5 млн рублей. Аукцион продлится до 20 мая.Фото: Яндекс. Карты
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Власти Самары ищут подрядную организацию, которая займется строительством дорог в Волгаре. В документах, которые опубликованы на сайте госзакупок, фигурируют бульвар Засамарская слобода и улица Виталия Талабаева. Именно там появятся новые проезжие части.
Начальная цена контракта – 65,5 млн рублей. Аукцион продлится до 20 мая.
Компания, которая займется дорогами в Волгаре, должна будет до 31 декабря 2019 провести рекультивацию земель, разработать грунт, обустроить ливневки, проезжие части, тротуары, бордюры и установить столбы и дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU