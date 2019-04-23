Коммунальщики обновили канализационный коллектор на Мехзаводе в Самаре

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-23T13:03:51+03:00

Однако в «РКС-Самара» отметили, что сделать это нужно было на рубеже 20 и 21 веков

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Коммунальщики обновили канализационный коллектор в поселке Мехзавод в Самаре. Деньги взяли из средств производственной программы Самарских коммунальных систем, сообщает «РКС-Самара».

- Все сточные воды поселка Мехзавод принимает один канализационный коллектор диаметром 600 мм. Он давно выработал отведенный ему нормативный срок эксплуатации. Если строго придерживаться всех правил, то заменить коллектор нужно было еще на рубеже 20 и 21 веков. Но этого не случилось, - посетовали коммунальщики.

Они отметили, что сотрудники «РКС-Самара» старались не только устранять последствия технологических сбоев, но и меняли довольно большие участки коллектора.

- В 2018 году переложили 360 метров трубы. В этом году обновление коллектора продолжилось: специалисты участка ремонтно-восстановительных работ переложили последний участок, это порядка 80 метров. Работы завершились 20 апреля. Сейчас на месте проводится благоустройство. Неудобства, которые старый коллектор доставлял жителям, закончились, - подытожили коммунальщики.

Напомним, из-за аварии на коллекторе в поселке Мехзавод потекли канализационные реки. Жители жаловались на нестерпимую вонь.

ИСТОЧНИК KP.RU